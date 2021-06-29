إلغاء الدورة 15 لتظاهرة جاز في قرطاج

أعلنت لجنة تنظيم تظاهرة جاز في قرطاج عن الغاء الدورة 15 التي كان من المفترض أن تقام من 30 جوان إلى 4 جويلية 2021.وأعلنت لجنة التنظيم في بلاغ اليوم عن أسفها لاتخاذ هذا القرار الذي حتمته الأوضاع الصحية بسبب فروس كورونا. وأوضحت أن خطورة الوضع الوبائي وتفاقمه مع قرب عقد التظاهرة حتم على لجنة التنظيم انطلاقا من الالتزام بالواجب ومسؤولية الحفاظ على صحة الجمهور والفريق التنظيمي والفنانين الذين سيحيون السهرات.وأضافت لجنة التنظيم في بلاغها "إنه قرار صعب لكنه ضروري" بالنظر إلى الأخبار الواردة من السلط المحلية والجهوية والحكومية ذات العلاقة بهذا الملف الصحي.وجاء في البلاغ أن اللجنة ستتولى لاحقا إعلام الجمهور الذي اقتنى تذاكر العروض بكيفية استرجاع أثمانها.