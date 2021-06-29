قابس: اهالي شنني يحتجون على الانقطاع المتواصل لمياه الشرب

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 11:48 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - نفذ عدد من سكان حي الظهرة بشنني من معتمدية قابس الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قابس احتجاجا على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.

وأكد عدد من المحتجين ل(وات) ان انقطاع مياه الشرب متواصل منذ 06 ايام والحال ان الجهة تعيش على وقع موجة حرارة كبيرة يصعب تحملها بدون ماء، مشيرين الى التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسجيلها على المستوى الصحي، وطالبوا المصالح المعنية بالتدخل العاجل


وكانت العديد من مناطق ولاية قابس قد شهدت منذ بداية هذه الصائفة اشكاليات متكررة في التزود بمياه الشرب فسرتها ادارة اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الجلسات العديدة التي انعقدت بمقر ولاية قابس لمتابعة هذا الملف بوجود عجز هيكلي في موازنة مياه الشرب يقدر ب160 لترا في الثانية.

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