كاس السوبر - اسامة رزق الله يدير لقاء الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 11:44 قراءة: 0 د, 18 ث
تم تعيين الحكم اسامة رزق الله لادارة مباراة الكاس الممتازة التونسية لموسم 2019-2020 التي ستجمع غدا بملعب رادس (س 18) بين الترجي الرياضي المتوج بالبطولة والاتحاد المنستيري الفائز بالكاس.
وسيساعد رزق الله في ادارة هذه المباراة كل من يامن الملولشي وايمن اسماعيل.
ويذكر انه في صورة انتهاء المقابلة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

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