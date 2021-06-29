"الأدب التونسي في السينما" من 29 جوان إلى 4 جويلية في المكتبة السينمائية التونسية

تشرع المكتبة السينمائية التونسية، بداية من اليوم الثلاثاء 29 جوان إلى يوم 4 جويلية، عرض مجموعة من الأفلام التونسية، تحت عنوان "الأدب التونسي في السينما".وتستهل سلسلة هذه العروض بشريط "ثلاثون"، للمخرج الفاضل الجزيري (2007)، ثم يكون الموعد غدا الأربعاء مع "راعي النجوم" لمراد بالشيخ، وهو فيلم قصير مدته 23 دقيقة وتم إنتاجه سنة 2003، يليه عرض"محمود المسعدي ... ساحر الوجود"، إخراج مختار العجيمي سنة 2012 ويدوم العرض 52 دقيقة.ويشاهد الجمهور يوم 2 جويلية عرض "ليلة السنوات العشر" لإبراهيم باباي، وهو شريط يعود لسنة 1990، سيتم عرضه بتقنية 35 ملم. أما يوم 3 جويلية، فيكون الموعد مع فيلم "بيرم التونسي ... حصاد المنفى"، لمختار العجيمي، (2013)، يليه في اليوم نفسه عرض فيلم "في بلاد الطررني" وهو من إخراج حمودة بن حليمة وهادي بن خليفة وفريد بوغدير (1972).ويختتم هذا الموعد السينمائي يوم 4 جويلية بعرض شريط "وغداً... ؟" للمخرج إبراهيم باباي (1971).