قبلي: اقرار الحجر الصحي الموجه لمدة 10 ايام بمعتمدية الفوار للحد من تفشي العدوى بفيروس "كورونا"

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اقرت الهيئة المحلية لمجابهة فيروس "كورونا" بمعتمدية الفوار الحجر الصحي الموجه بكامل المعتمدية لمدة 10 ايام بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك كاجراء احتياطي للحد من تفشي العدوى خاصة في ظل تسجيل 52 حالة نشطة خلال الايام الاخيرة، وفق ما افاد به معتمد الفوار ماهر المسعودي (وات)واوضح المصدر ذاته انه تم خلال اجتماع الهيئة المحلية عشية يوم امس الاثنين، اقرار تطبيق حظر الجولان بداية من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا من اليوم الموالي بكافة قرى المعتمدية باستثناء الحالات الطارئة مع منع الدخول والخروج من والى معتمدية الفوار وتعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بكافة المساجدكما شملت القرارات التي تم اتخاذها، منع انتصاب الاسواق الاسبوعية بمختلف قرى المعتمدية ومنع كافة التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة، علاوة على رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعموتم التاكيد على ضرورة تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي في جميع مراكز اجراء الامتحانات الوطنية ودعوة الاهالي الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة منها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات فضلا عن الابقاء على الهيئة المحلية لمجابهة فيروس "كورونا" في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الوبائي بالمعتمدية .