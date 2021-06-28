تاجيل مهرجان منارات الى سنة 2022

اعلنت هيئة مهرجان منارات في بلاغ اليوم الاثنين عن تاجيل فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذي كان من المقرر ان ينتظم في الفترة من 24 الى 30 جويلية القادم وذلك بسبب الانتشار السريع لجائحة الكورونا.واوردت الهيئة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الدورة الثالثة قد تاجلت الى سنة 2022 مشيرة الى ان هذا التاجيل ياتي حرصا على الحفاظ على سلامة رواد الدورة وضيوفها ومختلف مواكبيها لا سيما بعد // التطور السلبي للوضع الصحي الذي تشهده البلاد وخارجها بسبب تفشي فيروس " كورونا " وحرصا على التخفيف من وطأة هذا الوباء ومحاولة من الهيئة في اتجاه الاشتراك مع مجهودات الدولة للمساهمة في إيقاف انتشاره بفعل ما يستقطب مهرجاننا من جماهير كبيرة ومتنوعة // .وعبرت هيئة المهرجان، عن أسفها لهذا الإجراء مؤكدة أن // هذا القرارالموجع قد حتّمه حرصنا على احترام الإجراءات والقرارات التي قد تحد من الانتشار السريع والتطور المؤلم لهذا الوباء //.