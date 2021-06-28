مهدي مبروك: المواطن "يخذل" كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا لعدم ثقته في المنظومة السياسية ولغياب إجراءات اجتماعية مصاحبة

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اعتبر الخبير في علم الاجتماع مهدي مبروك أن عدم امتثال المواطن التونسي لقرارات وإجراءات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا هو سلوك "يخذل" الإجراءات الوقائية ويفاقم الوضع الوبائي الخطير وهو سلوك اجتماعي عادة ما يرافقظهور الأوبئة حسب تقديرهولفت مهدي مبروك اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن الشائع في تونس، منذ الانتقال الى الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، هو حالة من التهاون والاستهتار بتطبيق إجراءات الهيئة الوطنية لا سيما من خلال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات منع التجمع وإقامة الحفلات والتظاهرات والحجر الصحي الشامل الى جانب عدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامةوأرجع خبيرعلم الاجتماع ظاهرة عدم التزام المواطن التونسي بالإجراءات المعلن عنها الى سببين رئيسيين يتمثل السبب الأول في غياب الثقة لدى المواطن وفي كل السلط المعنية ولا سيما القيادة السياسية الشيء الذي ولّد لديه شعورا بكونها إجراءات مبالغ فيهاوأضاف أن غياب إجراءات إجتماعية وإقتصادية مرافقة لإجراءات اللجنة الوطنية هي أيضا من الأسباب التي تدفع بالعديد من المواطنين الى عدم الإمتثال لهذه الإجراءات التي باتوا غير قادرين على تحملها وأضحوا يتصرفون بصفة فردية أمام استمرارية هذا الوضع "المعقد" من وجهة نظرهم وطويل المدى في ظل غياب إجراءات اجتماعية مصاحبة قادرة أن تغنيهم عن الحاجةودعا مهدي مبروك في هذا الصدد الى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الوبائي الذي ازداد تدهورا في ظل ظهور السلالات المتحورة في تونس ولاسيما السلالة الهندية والتصرف بحكمة لوقاية الأرواح والحفاظ على المنظومة الصحية المنهكة حسب تقديره.