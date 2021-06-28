شقشوق: وزارة النقل تتجه نحو توحيد مختلف تعريفات النقل الحضري

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أفاد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، الاثنين، بالبرلمان، أن ما تم اقراره بالنسبة للنقل الحضري يعتبر تعديلا ايجابيا وليس ترفيعا مؤكدا توجه الوزارة نحو اعادة النظر في نموذج مختلف التعريفات لتوحيدها.واعتبر شقشوق، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن انقاذ شركات النقل الحضري لن يتحقق بواسطة هذا التعديل بل يتطلب تغيير منوالي الحوكمة والاستثمار.ولفت الى توحيد تعريفة النقل الحضري بنحو 500 مي عوضا عن 370 مي و430 و550 مي تم اقرارها على التوالي للدرجات 1 و 2 و 3 منذ 2010 دون تغيير. كما تم تحديد مبلغ 1 دينار للتنقل لحوالي 20 كلم بالنسبة للدرجات 4 و 5 و 6 عوضا عن 700 مي و970 مي 1230 مي.واشار الى ان الفئات الهشة التي تقطن عادة بعيدة عن وسط المدينة هي التي استفادت بشكل كبير من هذا التعديلوفي ما يتعلق بمجال النقل بين المدن، ابرز شقشوق ان الزيادة الاخيرة في التعريفات تأتي اثر تجميد الاسعار من 2010 الى 2021 مما أدى الى تدهور وضع الأسطول والخدمات مقابل الارتفاع المتزايد في اسعار المحروقات خاصةواوضح ان الزيادة في تعريفة الحافلات للنقل بين المدن تهدف الى التقليص من الخسائر الهامة التي تتكبدها الشركة الوطنية للنقل بين المدنمن جهة أخرى، أكد شقشوق التركيز على ضمان استمرارية النقل المدرسي والجامعي خاصة في فترة اجتياز المناظرات حتى وان تطلب ذلك ايقاف الخط الحضري من خلال توفير 69 حافلة من ضمن 70 حافلة جاهزة للاستخدام.وأشار الى اعادة توزيع الحافلات المذكورة خلال فترات توقف الدراسة على الجهات لتخفيف الضغطواقر بصعوبة ضمان التباعد الاجتماعي في وسائل النقل خلال هذه الأزمة الصحية معتبرا أن قطاع النقل يعد الحلقة الاضعف في مسار الحد من انتشار وباء كورونا في سائر البلدان.