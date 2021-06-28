الجرندي يشارك بايطاليا  في اجتماعين  حول التحالف ضد داعش والتنمية لمجموعة العشرين

يؤدّي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي زيارة إلى إيطاليا يومي 28 و29 جوان 2021، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول التحالف الدولي ضدّ داعش، فضلا عن مشاركته في اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين G20، وذلك في إطار الرئاسة الإيطالية لهذه المجموعة.وافادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين بأن الاجتماع الوزاري حول التحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" يمثل مناسبة للتأكيد على وحدة التحالف وتضامنه في حملته ضدّ هذا التنظيم والالتزام بمواصلة محاربته في كامل أنحاء العالم.ومن جهة أخرى، سيتمّ خلال اجتماعات مجموعة العشرين G20، التباحث في عدد من المسائل المتعلّقة بالتعاون متعدّد الأطراف والحوكمة الشاملة لمجابهة جائحة كورونا والتنمية في إفريقيا والأمن الغذائي في العالم.كما سيُجري الوزير ، وفق البلاغ ، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.