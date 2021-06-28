الموت يغيب الكاتب والاديب محمد لزهر باي

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غيب الموت أمس الاحد الكاتب والاديب محمد لزهر باي عن سن تناهز الخامسة والسبعين عاما.ولد المرحوم بمدينة توزر سنة 1946 تحصل على الاستاذية في اللغة والآداب العربية (الجامعة التونسية) ثم شهادة الدّراسات المعمقة في الدّراسات العربية والإسلامية (جامعة ستراسبورغ 2 فرنسا) ثم دكتورا المرحلة الثالثة في الدّراسات العربية والإسلامية (جامعة ستراسبورغ 2 فرنسا (اشتغل المرحوم طويلا أستاذ تعليم عالي بجامعة منوبة والجامعة الزيتونية وبالجامعة الموريتانية.كان شغف المرحوم بالكتابة في مختلف الاجناس الأدبية كبيرا، هو سليل منطقة ولادة انجبت العديد من الاعلام والاسماء الخالدة، فغاص في سيرهم بكل عمق وتحقيق وألف في شأنهم كتابه "اعلام الجريد" وفيه استحضر أكثر من 300 شخصية جريدية برعت في مجالات الرواية والقصة والشعر والطب والقضاء والهندسة وعلوم الحديث والقرآن والتاريخ والمعمار وغيرها.كما صدر للمرحوم محمد لزهر باي مجموعة من المؤلفات منها كتاب "مناقب أولاد تليل (دراسة وتحقيق) تونس 2005، وكتاب "حسّان بن ثابت شاعر الجاهلية والإسلام" تونس 2005، تحقيق "ديوان عمر بن ابي بكر الشريف" تونس 2010، كتاب "المديح النبوي في الغرب الإسلامي قراءة في المعاني والأساليب (رسالة دكتورا دولة) دامعة منوبة تونس 2013.ومع مطلع السنة الجارية أصدر المرحوم ثلاثية جديدة هي "مدينة توزر في العصر الوسيط" وفيه عاد المرحوم ينبش في تاريخ هذه المدينة الواحية الصحراوية وتفاصيل مساهمتها على مدى ماضيها الطويل في الحركية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية لمختلف الحقبات التاريخية التي تعاقبت عليها.كما صدر ضمن هذه الثلاثية كتاب «ثنائيات" وهو سلسلة محاضرات حول " الإسلام وقضايا العصر"، ثم كتاب "جحائيات" وفيه جمع المرحوم الدكتور لزهر باي باقة من أجمل نوادر جحا وأطرفها بأسلوب جيد سلسل واهداه لليافعين.