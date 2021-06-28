باجة : حريق ياتي على 4 هكتارات من النباتات بجبل بهلول في معتمدية باجة الشمالية

وات - أتي حريق نشب اليوم الاثنين بجبل بهلول في باجة الشمالية على اكثر من 4 هكتارات من النباتات الغابية المختلفة قبل ان تتمكن وحدات الحماية المدنية في الجهة من السيطرة عليه حوالي الساعة الثانية ظهرا .



ولم تعرف بعد اسباب هذا الحريق حسب العميد منير الريابي المدير الجهوى للحماية المدنية بباجة الذي ذكر لـــ(وات) أنّ عدد الحرائق قد تقلص في الجهة فى الفترة المتراوحة بين 15 ماي و15 جوان بصفة كبيرة مقارنة بالارقام المسجلة خلال السنة المنقضية.





