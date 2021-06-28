صفاقس : ضرورة التزام المواطنين الذين واكبوا تجمّعات غير محميّة بقواعد حفظ الصحة الاساسية واجراء تحليل سريع عند ظهور الأعراض"

وات -

دعا المدير الجهوي للصحّة في صفاقس، الدكتور جوهر المكني، كافة المواطنين الذين واكبوا تجمعات غير محمية خلال الايام القليلة الماضية، الى ضرورة الالتزام بصرامة بقواعد حفظ الصحة الاساسية واجراء تحليل سريع للتثبّت من حملهم لكوفيد-19 من عدمه، في حال ظهرت عليهم الاعراض، وذلك توقّيا من انتشار حلقات العدوى بالوباء في اوساطهم العائلية.واوضح المكني، في تصريح اليوم الاثنين لــ(وات) أنّه بصفته المسؤول الاول عن قطاع الصحة في الجهة، فهو إلى جانب كل الاطراف الفاعلة في المجال، لست ضد حضور الاحتفالات والمناسبات العائلية او غيرها والترويح عن النفس بشكل عام، ولكن شرط ان تكون هذه الاحتفالات والتجمّعات في كنف احترام قواعد حفظ الصحة الاساسية والالتزام بالبروتوكول الصحي في الفضاءات المفتوحة للعموم والمناسبات العائلية، وفق تقديره.وبالعودة الى آخر مستجدات الوضع الوبائي بجهة صفاقس، تم خلال الساعات 24 الاخيرة، تسجيل 5 وفيات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و152 اصابة جديدة، مقابل تعافي 56 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة الوبائية الى 1213 حالة وفاة، وعدد الاصابات بالفيروس ال 37659 اصابة، من ضمنها 35855 حالة تماثلت للشفاء.وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة تم رصدها من ضمن 573 تحليلا مخبريا، اجري امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، ذات البيانات، 31 مصابا بالوباء في اقسام العناية المركزة، و185 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 38 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.