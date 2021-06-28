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تجاوز الطاقة القصوى لاسرة الانعاش في 10 ولايات وضغط كبير في جل المناطق

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 13:46 قراءة: 0 د, 37 ث
كشفت ارقام نشرتها وزارة الصحة اليوم الاثنين أن نسبة اشغال اسرة الانعاش بلغت 100 بالمائة في 10 ولايات مقابل معدل وطني ب 89,1 بالمائة.

وبلغت الطاقة القصوى لاسرة الانعاش في كل من ارايانة وبن عروس ومنوبة ونابل والقيروان وزغوان وقفصة والكاف والمهدية وباجة


وتشهد جل مناطق البلاد ضغطا كبيرا على اسرة الانعاش اذ تراوحت نسبة اشغالها ما بين 67 بالمائة في سيدي بوزيد و94 بالمائة في بنزرت.
وكشفت ذات امعطيات أن معدل العام للضغط على أسرة الاكسجين بلغ 4ر73 بالمائة وكان مرتفعا في ولايات إقليم تونس الكبرى اذ بلغ 93 بالمائة في ولاية اريانة و96 بالمائة في منوبة و 88 بالمائة في تونس.
كما قارب الطاقة القصوى في ولايات أخرى منها ولاية باجة 93 بالمائة والقيروان 91 بالمائة والمنستير 92 بالمائة.



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