منوبة: الاحتفاظ بصاحب مقهى وتحرير 318 مخالفة خلال يومين من الحجر الصحي الشامل بمنوبة وطبربة

وات -

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نهاية الاسبوع المنقضي، بالاحتفاظ بصاحب مقهى من أجل مخالفة التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي وفق مقتضيات الفضل 312 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة منوبة، سامي الصمادحي، في تصريح لـ"وات".ويأتي هذا الاحتفاظ بعد ضبط صاحب المقهى المشار إليه آنفا من قبل وحدات الامن الوطني والشرطة البلدية، مخالفا لإجراءات الحجر الصحي الشامل بفتحه المقهى وتوفير النرجيلة للحرفاء حيث تم ايقافه وتحرير محضر في الغرض.وأشار نفس المصدر إلى انه تم ايقاف اكثر من 5 حالات مماثلة لاصحاب محلات مخالفة قررت النيابة العمومية اخلاء سبيلهم، واحالتهم على انظار القضاء بحالة تقديم.وكانت وحدات الامن والحرس الوطنيين قد فرضت بمعتمدتي منوبة وطبربة المعنيتين بإجراء الحجر الصحي الشامل، يومي السبت والأحد المنقضيين، مراقبة على المقاهي والتي تعمد اصحابها مخالفة قرار الغلق وسط تسجيل عدد من الخروقات والتجاوزات في تطبيق اجراءات وترتيبات الحجر الصحي الشامل.وقد بلغت حصيلة مراقبة عدم احترام الحجر الصحي الشامل، وعدم التقيد بإجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة، والإخلال بتراتيب حظر الجولان، التي تم تنفيذها في موفى الأسبوع المنقضي، 318 مخالفة في حصيلة اولية، وذلك وفق معطيات المصالح الامنية المعنية.وتعلقت المخالفات المسجلة، حسب المصادر ذاتها، بأكثر من 216 مخالفة من أجل عدم ارتداء الكمامة أغلبها بطبربة، و38 مخالفة من أجل خرق حظر الجولان، مع سحب 41 بطاقة رمادية و60 رخصة سياقة.