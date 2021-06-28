سليانة: التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل المعتمديات لمدة أسبوع قابل للتجديد

وات -

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة بسليانة، المنعقدة اليوم الإثنين بمقر الولاية، التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل المعتمديات إبتداءا من اليوم ولمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي بالجهة.وأوضح والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، في تصريح لـ"وات"، أنه من تستثنى قرار الحجر الصحي الشامل الإمتحانات الوطنية والإختبارات العادية والقطاعات الحيوية.وأضاف أن توقيت حظر الجولان سيتواصل من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، مشددا على منع التنقل خارج حدود الولاية إلا في الحالات القصوى، ومنع كل الاحتفالات والتظاهرات، إلى جانب غلق كافة الأسواق والمقاهي والحمامات والمطاعم.يشار إلى أن ولاية سليانة سجّلت اليوم إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس "كورونا" ، فيما شهدت أمس الأحد 5 وفيات من بينها حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 11 سنة يعاني من أمراض مزمنة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، في تصريح سابق اليوم لـ"وات".