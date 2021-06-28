انطلاق عملية التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الباكالوريا بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن فتح التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال لكافة المترشحين لامتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية 2021 للحصول على نتائجهم وذلك بداية من يوم غد الثلاثاء 29 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا.وتهم هذه الخدمة جميع مشغلي الاتصالات في البلاد ("اتصالات تونس" و "أوريدو" و "أورنج") بسعر قدره 950 مليمويكون التسجيل في الخدمة بارسال ارسالية قصيرة الى الرقم 85005 على النحو التالي:BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان الباكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.وينبغي ان يكون رقم التسجيل بامتحان الباكالوريا متكونا من 6 ارقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 ارقام ويتلقى المسجلون نتيجة الامتحان قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج المقرر يوم 4 جويلية.