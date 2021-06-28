عمر الولباني: وزارة التربية تفتح 4 مراكز امتحان مستقلة لفائدة مصابي كوفيد-19 من مترشحي ن لمناظرة "السيزيام"

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فتحت وزارة التربية 4 مراكز امتحانات مستقلة بعدد من المؤسسات التربوية لإجراء مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية"السيزيام" خاصة بمصابي كوفيد-19، وفق ما أفاد به، (وات) ، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، اليوم الاثنين.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم اليوم قبل ساعة من انطلاق الاختبارات فتح مركز اختبار بإحدى المؤسسات التربوية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس إثر إعلام ولية اليوم قبل انطلاق إجراء الاختبارات بفترة زمنية وجيزة بإصابة ابنتها بعدوى فيروس كورونا.ولفت الى أن بقية مراكز الامتحانات تتوزع على عدد من المؤسسات التربوية التابعة للمندوبيات الجهوية بأريانة وتونس 2 وسوسة وذلك إثر التفطن إلى إصابة 3 مترشحين بولاية أريانة ومصابين اثنين بتونس2 ومصاب واحد بفيروس كورونا بولاية سوسة.وأوضح أن هذا الإجراء يرمي الى المحافظة على صحة وسلامة المترشحين من التلاميذ وتفادي انتشار العدوى.وثمن مجهودات وزارة التربية في نجاحها في تأمين الامتحانات الوطنية في ظل الوضع الوبائي الصعب والاستثنائي الذي تمر به البلاد.وأبرز في ذات السياق التنظيم المحكم لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2021، مشددا على النجاعة في التعامل مع حالة الطوارئ التي فرضها الوبائى غير المستقر والتى استلزمت مضاعفة المجهودات.وشدّد على أن اجراء بقية الامتحانات الوطنية (الباكالوريا دورة المراقبة وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي الذي سينطلق يوم الخميس المقبل) سيتم طبقا للروزنامة التي تم الإعلان عنها كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن نتائجها، وذلك مهما كان تطور الوضع الوبائي، مؤكدا اتباع نفس التمشي في الحفاظ على صحة المترشحين من خلال فتح مراكز امتحان مستقلة.يذكر أن 53 ألفا و873 مترشحا شرعوا صباح اليوم في حدود الساعة الثامنة في اجراء اختبارات مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.