تم يوم السبت 26 جوان 2021 افتتاح المركز المتوسطي للموارد الجمعياتية بجربة، وذلك بحضور رئيس بلدية حومة السوق، السيد حوسين جراد ورئيسة بلدية أجيم السيدة راضية لغوان ومساعدة رئيس بلدية ميدون السيدة أحلام بن ثاير ومدير عام العلاقات مع المجتمع المدني برئاسة الحكومة السيد مراد المحجوبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس السيد ستيف أوتروولغي وممثلين عن المجتمع المدني بجربة.هذا المشروع الذي تم تنفيذه بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، يمثل تتويجا للعمل التشاركي بين بلديات جزيرة جربة والمجتمع المدني المحلي والجهات الفاعلة بجربة. ويعتبر المركز المتوسطي للموارد الجمعياتية بجربة فضاء للحوار والتعاون وللعملمفتوحا لجميع مكونات المجتمع المدني في جربة. ويحتوي المركز حاليا على مكتبة متعددة الوسائط، وقاعة معارض، وقاعة للندوات وقاعات للاجتماعات.ويهدف عذا المشروع بالأساس الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في الجزيرة وتثمين جهودها وتمكينها من لعب دورها في أحسن الظروف.كما يهدف أيضا الى توفير مناخا ملائما لمشاركة المواطنين، وخاصة الشباب منهم، في الحياة العامة.