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بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يهز الشباك مجددا مع الاسماعيلي

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 08:20 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - ساهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف مجددا في فوز فريقه الاسماعيلي على مضيفه سموحة 3-صفر بتسجيله الهدف الثاني للدراويش في المباراة التي اقيمت يوم الاحد في اطار الجولة السابعة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وتقدم الاسماعيلي بهدف للناميبي شيلينغو في الدقيقة 22 ثم ضاعف فخر الدين بن يوسف النتيجة في الدقيقة 84 قبل ان يختتم شكري نجيب مهرجان الاهداف في الدقيقة 88.
وهو الهدف التاسع لفخر الدين بن يوسف في بطولة هذا الموسم مع الاسماعيلي الذي رفع رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع.


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