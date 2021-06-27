   Med Rochdi - Ka3b El Ghazal  

والي سليانة يدعو كافة المتساكنين إلى التقيد بالحجر الصحي الشامل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 20:27 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - دعا عبد الرزاق دخيل، والي سليانة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، كافة متساكني الجهة، إلى التقيد بالحجر الصحي الشامل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي.

وطالب الوالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الأحد، "كافة المواطنين إلى الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، بما في ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، مشددا على منع كافة التظاهرات والإحتفالات، سواء العامة أو الخاصة.


من جهة أخرى، تشهد جهة سليانة إلتزاما نسبيا بالحجر الصحي الشامل، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي أبوابها، فيما تم فتح بعض محلات بيع الملابس وتواصلت عدد من الأفراح الخاصة.

يُذكر أنه تم أمس السبت تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية سليانة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228303



En continu

Toutes les news

الأحد 27 جوان 2021|16 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:14 12:29 05:02 03:11
28°
 40° % 54 :الرطــوبة
تونــس 28°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-2832°-2438°-2533°-2532°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Pays-Bas - Rép Tchèque
  20h00: Belgique - Portugal
  • Avoirs en devises
    21495,6

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   377,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة