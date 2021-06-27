والي سليانة يدعو كافة المتساكنين إلى التقيد بالحجر الصحي الشامل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

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دعا عبد الرزاق دخيل، والي سليانة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، كافة متساكني الجهة، إلى التقيد بالحجر الصحي الشامل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي.وطالب الوالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الأحد، "كافة المواطنين إلى الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، بما في ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، مشددا على منع كافة التظاهرات والإحتفالات، سواء العامة أو الخاصة.من جهة أخرى، تشهد جهة سليانة إلتزاما نسبيا بالحجر الصحي الشامل، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي أبوابها، فيما تم فتح بعض محلات بيع الملابس وتواصلت عدد من الأفراح الخاصة.يُذكر أنه تم أمس السبت تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية سليانة.