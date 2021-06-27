لقاء حول مسيرة الفنان التشكيلي علي الزنايدي

أكد الفنان التشكيلي علي الزنايدي أن الرسم من أهم أسباب حياته وأنّ حياته لا تستقيم خارج تونس التي يعشقها بجمالها وقبحها، جنّتها وجحيمها. ويري هذا الفنان أنّ الفن التشكيلي ليس موهبة فذّة فحسب بل يجب أن يترجم موقفا تجاه السياسة والدين والمجتمع وأن يحمل رسالة وقضية.جاء ذلك خلال لقاء أقيم مساء السبت بمدينة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي التي يُسدل عليها الستار اليوم الأحد.هذا اللقاء الذي خصص للاحتفاء بالكتاب الفني الفاخر وكان من المنبرمج أن تترأسه الأستاذة ليندة عبد اللطيف ويشارك فيه كل من المبدعين علي اللواتي وحسين التليلي وعلي الزنايدي إلا أنّ الوضع الصحي الراهن وقرارات الحجر الصحي الشامل في عدد من الولايات بسبب جائحة كورونا، حالت دون قدوم جلّ الضيوف باستثناء الفنان التشكيلي علي الزنايدي.وقدم الزنايدي مداخلة بعنوان "تجربتي في كتابي" تحدّث فيها عن إصداره لكتاب فاخر الورق والطباعة سنة 2015 يوثق أبرز محطات مسيرته الفنية التي تجاوزت 50 سنة من الرسم والإبداع.وتضمن هذا الكتاب 120 صفحة وأكثر من 100 صورة لنماذج من لوحات تؤرخ لجماليات متنوعة تتراوح ما بين التجريب والواقعية والكولاج. وأشار علي الزنايدي الذي اضطلع سابقا بخطة مدير إدارة الفنون التشكيلية ومستشار صلب الوزارة، إلى أن كلفة كتابه بلغت 20 ألف دينار كما كلفه معرضه الاستيعادي الذي انتظم بمناسبة صدور هذا الكتاب في فضاء قصر خير الدين 20 ألف دينار إضافية، إلاّ أنه لم يتلق كدعم من وزارة الثقافة سوى مبلغ 10 آلاف دينار.وتحدث الزنايدي بإطناب خلال هذا اللقاء عن مسيرته من الطفولة إلى الصبا إلى الكهولة، وحمل الحاضرين في رحلة إلى بدايات شغفه وولعه بفن الرسم. وأكّد أيضا على أن جسد المرأة الذي نجده حاضرا بقوة في لوحاته، يحمل دلالة على اهتمامه بالحب والخصوبة والوطن.وبخصوص مصادر إلهامه في إبداع لوحاته قال إنه يستمد مواضيعه من تفاصيل طفولته التي لا تغيب عن ذاكرته مهما تقدم في السن، وأيضا من بيئته التي نشأ فيها بين أزقة "باب الجزيرة" وما عايشه من تنوع للأعراق والثقافات والعادات.