سيدي بوزيد: انطلاق أشغال برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الهشة ب المحمية الطبيعية بجبل "الريحانة"

وات -

في اطار برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الهشة، تنطلق خلال هذا الأسبوع، أشغال تهيئة خصصت للمحمية الطبيعية "الريحانة" من معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد، وفق ما أفاد رئيس دائرة الغابات بالجهة محمد الهادي سليماني (وات).وبين سليماني أن برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الهشة ينفذ في المحمية الطبيعية بجبل "الريحانة" بالرقاب، قد تمت برمجة تشجير 50 هكتارا من "الصنوبر الحلبي" وستنطلق الأشغال في شهر أكتوبر القادمواضاف انه تمت برمجة تسييج المحمية على طول 5 كلم، واحداث بوابة رئيسية بتكلفة تقدر ب350 ألف دينار، وستنطلق الأشغال في شهر سبتمبر القادم، كما تم اعداد دراستين الاولى لتحديد الرسم الغابي وتحديد مساحة المحمية، والثانية لاحداث 8 كلم من المسالك الغابية داخل المحمية، وستنطلق الاشغال خلال هذا الأسبوع.ويوجد بسيدي بوزيد حوالي 157 ألف هكتار، ملك دولة غابي، بها أكثر من 80 منابت حلفاء وحديقتين وطنيتين بجبل مغيلة من معتمدية جلمة و"بوهدمة" بمعتمدية المزونة، ومحمية طبيعية بجبل "الريحانة" في معتمدية الرقاب.