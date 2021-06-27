منوبة: تنفيذ حملة تعقيم واسعة النطاق بواسطة مدرعات رش المياه

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امنت مصالح الادارة العامة لوحدات التدخل التابعة لوزارة الداخلية مساء امس السبت، حملة تعقيم في أربع معتمديات بولاية منوبة وهي منوبة ودوار هيشر ووادي الليل وطبربة والجديدة والمرناقية وبرج العامريوأستعملت لعملية التعقيم، واسعة النطاق، حسب تصريح والي الجهة محمد شيخ روحه لصحفية (وات)، 04 مدرعات رش مياه بسعة 12 الف لتر للمدرعة الواحدة، توزّعت في مختلف الشوارع الرئيسية وقامت بسكب مواد تطهير لرش الواجهات، وسط تنظيم من وحدات التدخل ووحدات الامن والحرس الوطنيين بالجهة، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس "كورونا" وحرصا على سلامة متساكني الجهة.واضاف الوالي ان الولاية ستحرص بالتنسيق مع بلديات المكان على تكرار العملية باستهداف الشوارع الرئيسية والمؤسسات الصحية والامنية والادارية وغيرها، وذلك في جانب وقائي، واخر تحسيسي حول خطورة الوضع، مهيبا بالمواطنين الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وبتطبيق مختلف القرارات الصادرة في الغرض.وتاتي هذه الحملة الجهوية اثر حملة محلية بطبربة، تولى القيام بها اعوان بلدية طبربة بمساهمة من اعوان بلدية تونس، امس السبت، اول ايام الحجر الصحي الشامل بالمعتمدية، حيث تم تعقيم المستشفى المحلي ومراكز الصحة الاساسية بالمنطقة والمقرات الامنية والشوارع والانهج كخطوة اعتبرتها رئيسة قسم حفظ الصحة بالبلدية عزيزة الكسراوي "هامة" للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا".كما رافقتها حملة تحسيس وتسجيل بمنظومة التلاقيح "ايفاكس" نظمها المكتب المحلي للمصائف والجولان الشويقي -الدخيلة، تمت خلالها دعوة المواطنين الى التسجيل بالمنظومة وتحسيسهم باهمية الوقاية من عدوى فيروس كورونا.ن ع