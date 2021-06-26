منوبة : فرض الحجر الصحي الموجّه في معتمديات المرناقية والجديدة ودوّار هيشر وعزل هذه الاخيرة ( والي منوبة)

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اتّخذت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية منوبة المتواصل انعقادها اليوم السبت إجراءات إضافية لكسر حلقات العدوى بمختلف معتمديات الجهة .وشملت الاجراءات وفق تصريح والي منوبة محمد شيخ روحه لــ(وات)، فرض الحجر الصحي الموجّه في معتمديات دوّار هيشر والمرناقية والجديدة، لمدة تسعة ايام قابلة للتجديد بداية من غد الاحد والى غاية 05 جويلية القادم.وخصّت دوّار هيشر وحدها، بإجراء عزلها عن بقية المناطق ومنع التنقّل منها واليها ، ما عدا التنقلات التي تقتضيها ضرورة العمل وبمقتضى تراخيص من اماكن العمل.وتشمل الاجراءات بالمعتمديات الثلاث المذكورة، إقرار منع الجولان بها من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا ، ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، ومنع اقامة الحفلات الخاصة والتظاهرات العامة.وخصّت معتمديات البطّان وبرج العامري ووادي الليل بإجراءات إقرار منع الجولان بها ، من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا ، ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، ومنع اقامة الحفلات الخاصة والتظاهرات العامة، والتشديد في تطبيق البروتوكولات الحصية وتفعيل اليات المراقبة بكل القطاعات.واضاف ان إجراءات الحجر الصحي الموجّه بالمعتمديات المذكورة تستثني المؤسسات التربوية والجامعية وكل المؤسسات والهياكل المعنية بسير الامتحانات الوطنية وانهاء السنة الدراسية وكذلك المؤسسات الصحية والاستشفائية ومراكز التلاقيح والاطار الصحي والمعنيين بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية والمرضية والمؤسسات البنكية والبريدية والقباضات المالية بالعمل بالحد الادنى من الخدمات.كما استثنى الحجر المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وتجارة الجوار والاسواق البلدية والمؤسسات الصناعية ذات الصبغة التصديرية لضمان عمليات التصدير والقطاعات والاشخاص المعنيين بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الاساسية المتعلقة بالتزويد والتزوّد بالمواد الغذائية بالاحياء واقتناء الادوية والمستلزمات الطبية وخدمات النظاف بالبلديات.وتاتي هذه القرارات الجديدة عملا باجراءات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ، وإثر تزايد الاصابات بمختلف المعتمديات ، حيث سجلت اليوم 350 اصابة جديدة إضافة إلى خمس حالات وفاة جديدة ، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى1877 حالة منها 30 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي في طبربة.