الهايكا تدعو وسائل الإعلام إلى معاضدة المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا

دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعياتية إلى معاضدة المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا.كما حثتهم وفق ما أوردته في بلاغ أصدرته اليوم السبت،إلى إنارة الرأي العام وتحري الدقّة في تقديم المعلومة وتوعية المواطنات والمواطنين بطرق التوقي من الفيروس.َوأَوصتهم باستدعاء ذوي الاختصاص في مناقشة السياسات الصحية العامة والإجراءات الضرورية للتوقي من انتشار العدوى والحرص على حفظ كرامة المصابين وعدم كشف هوياتهم.وأكدت على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان حماية جميع العاملين بالمؤسسات الإعلامية وتأمين كل متطلبات السلامة داخلها وخارجها.كما دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام إلى الانخراط في دعوتها إلى تنظيم "تيليتون (Téléthon) ضمانا للمصلحة العامة وحرصا على توجيه التبرعات إلى مستحقيها.وذكرت بالنصوص القانونية والترتيبية المنظّمة لعملية التبرعات والضامنة لشفافيتها وخاصة الفصل 24 مكرر من كراس الشروط الذي يمنع جمع التبرعات إلا بإذن مسبق من الهيئةتجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد موجة جديدة من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن اكتشاف إصابات بالسلالة الهندية التي تعد من أخطر السلالات المكتشفة وأكثرها انتشارا.