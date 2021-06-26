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زغوان: الوضع الوبائي خطير للغاية وكل المؤشرات تجاوزت الخطوط الحمراء (الوالي)

والي زغوان، صالح المطيراوي
Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 16:07 قراءة: 1 د, 4 ث
وات - أفاد والي زغوان، صالح المطيراوي، اليوم السبت، بأن الوضع الوبائي بالجهة خطير للغاية وكل المؤشرات تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة لكل 100 ألف ساكنا في الفترة الممتدة من 11 إلى 24 جوان 661 إصابة وهي حصيلة تجاوزت 6 أضعاف التصنيف الخطير جدا للوباء، وفق تعبيره.
وأضاف الوالي، في تصريح لـ"وات"، أن الفترة المنقضية من الشهر الجاري شهدت تسجيل 54 حالة وفاة منها 9 وفيات سجلت أمس الجمعة، فضلا عن ارتفاع عدد الحالات النشيطة إلى أكثر من 1000 حالة، منها قرابة 20 بالمائة تستوجب الإيواء بوحدات "كوفيد" التي تجاوزت طاقة استيعابها القصوى.
وفي ظلّ هذا الوضع، أبرز المصدر ذاته أن المساعي جارية مع وزارة الصحة للتسريع بتركيز المستشفى الميداني الذي وضعته الجهة على ذمتها لتجهيزه بـ35 سريرا للأكسجين وتوفير الإطار الطبي له.
وأشار إلى أن اللجنة الجهوية لمجابهة "كوفيد19" وضعت مبلغا بقيمة 200 ألف دينار على ذمة الإدارة الجهوية للصحة لاقتناء معدات وتجهيزات طبيّة، في انتظار مساعدات مالية أخرى تعهّد بها أصحاب المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة، إلى جانب تكفّلهم بإجراء تحاليل سريعة للعملة على حسابهم الخاص.

يذكر أن ولاية زغوان تشهد، منذ حوالي نصف شهر، حالة من الفزع نتيجة الارتفاع السريع لعدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" جعلت منها أولى الولايات من حيث عدد الإصابات على قاعدة 400 حالة لكل 100 ألف ساكن، حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة يوم 24 جوان الجاري.

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