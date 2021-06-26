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وزارة النقل ستقوم بتحاليل سريعة لمغادري تونس بحرا ابتداء من الاسبوع المقبل

Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 13:43 قراءة: 0 د, 52 ث
وات - تنطلق وزارة النقل واللوجستيك بداية من الأسبوع المقبل في إجراء التحاليل السريعة لكوفيد-19 للمسافرين عند مغادرة البلاد التونسية عن طريق البحر، وذلك لتعزيز إجراء استقصاء الفيروس لدى المسافرين عند المغادرة سواء بالميناء أو على متن السفينة.

ودعت الوزارة النقل وشركات النقل البحري، كافة المسافرين الى وجوب الامتثال لهذا الإجراء " بهدف مساعدتهم على التصدي لعدوى فيروس كورونا" مع الالتزام التام بإجراءات البروتوكول الصحي عند عبور الموانئ و على متن السفن، وفق بلاغ نشرته الوزارة امس الجمعة.


ويأتي هذا القرار الذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة، اعتبارا للوضع الصحي بتونس من جراء انتشار وباء كورونا و تبعا للقرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة لتدعيم إجراءات الوقاية من هذا الوباء و بالإضافة للإجراءات التي تفرضها بلدان الوصول بموانئها والمتعلقة بالاستظهار بشهادة استيفاء التلقيح او بنتيجة تحليل سلبي و الالتزام بالحجر الصحي الذاتي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الى غاية 11 صباحا من الخميس 24 جوان الجاري، 829 398 حالة، مقابل تعافي 344 386 حالة فيما وصل العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الوباء، الى 14ألفا و489 وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، امس الجمعة.

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