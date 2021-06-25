بن عروس :حماية لغابة رادس من الحرائق ..دعوة الى تكثيف الحراسة والتواجد الأمني

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تحميل المسؤوليات ومتابعة الجناة وتكثيف الحراسة والمراقبة والتواجد الأمني بغابة رادس الى جانب اطلاق حملة للتشجير بمساهمة مختلف الاطراف المعنية والنظر في امكانية وضع المنتزه الحضري فرحات حشاد تحت تصرف بلدية المكان هي ابرز النقاط التي تم تداولها اليوم الجمعة خلال جلسة عمل انعقدت تحت اشراف والي الجهة علي سعيد.واكد الوالي بالمناسبة على ضرورة ضبط رزنامة عمل لإعادة تشجير غابة رادس والعمل على تكثيف الدوريات الأمنية والحراسة بها لتفادي مثل هذه الحوادث والحفاظ على الثروة الغابية، باعتبار الغابة متنفسا لمواطني الضاحية الجنوبية عامة ومتساكني مدينة رادس على وجه الخصوص.الجلسة التي حضرها المديرون الجهويون للفلاحة والتجهيز وادارة الغابات والحماية المدنية ورئيسة الدائرة الفرعية لمتابعة المشاريع بالولاية والهياكل الأمنية والمجتمع المدني خصصت لمتابعة تقييم الحادثة وأخذ الإجراءات اللازمة على اثر الحريق الذي نشب بغابة رادس يوم السبت 18 جوان 2021 تزامنا مع مباراة كروية /الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري /، واتى على ما لايقل عن 10 هكتارات من المساحة الجملية للغابة "بفعل فاعل" وفق تاكيدات رئيس البلدية جوهر السماري وعدد من شهود العيان.رئيس دائرة الغابات ببن عروس منير السكوحي اوضح ان 90 بالمائة من الحرائق التي اندلعت بغابة رادس وعددها 10 حرائق تزامنت مع عطلة اخر الاسبوع وجلها في علاقة بالأحداث الرياضية الى جانب اندلاع الحرائق بفعل فاعل .ومن جانبه اكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية رضا الماجري على ضرورة تكثيف الحراسة القارة بالغابة واعداد حفر الاشجار لاعادة غراستها وتوفير المشاتل الضرورية في الغرض.وقد تمحورت ابرز تدخلات المشاركين في الاجتماع حول ضرورة تسييج جانب من الغابة وتنظيفها واعادة تشجيرها وتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة بها لاسيما خلال المقابلات الرياضية الى جانب اقتراح بعث برج مراقبة في اعلى نقطة بالغابة تحسبا لاي طارئ.يشار الى انه تم خلال ال 24 ساعة التي اندلع فيها الحريق بغابة رادس تسجيل 122 حريقا في ولايات مختلفة من بينها القصرين وجندوبة وفق ما صرح به الاحد الماضي ل(وات) رئيس قاعة العمليات المركزية بديوان الحماية المدنية العميد صالح القربي.