نصاف بن علية : المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا فاق 80 حالة خلال الاسبوع الاخير"

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تجاوز معدل الوفيات اليومي لدى المصابين بكورونا في تونس 80 حالة خلال الأسبوع الاخير، وفق ما أعلنت عنه مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم الجمعة.وذكرت بن علية، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا لمكافحة كورونا اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أن الأسبوع المنقضي سجل معدلا للوفيات بلغ 82 حالة يوميا بعد أن كان هذا المعدل يترواح من 50 الى 60 حالة.كما نبهت الى أن نسبة التحاليل الايجابية تخطت ال30 بالمائة،مشيرة الى أن المستشفيات تواجه ضغطا رهيبا نتيجة تفاقم الحالة الوبائية.وأكدت أن الوزارة قامت بتوزيع كميات التحاليل السريعة الخاصة بتقصي كورونا على الصيدليات الخاصة وأطباء القطاع الخاص وهي متوفرة بناء على طلبيات يوجهونها الى الوزارة، في وقت تسجل فيه كميات هذه التحاليل نقصا مقابل ارتفاع الطلب.وكشفت ان الوزارة تتابع من خلال تطبيقة نتائج التحاليل السريعة وتقوم بجمع معطياتها من أجل الاستعانة بها في متابعة تطور الوضع الصحي،لافتة في المقابل،الى ان فيروس كورنا يسجل حاليا انتشارا كبيرا ومتسارعا في تونس.وحذرت عضو اللجنة العلمية من ان الطواقم الطبية لاحظت في المدة الأخيرة ارتفاعا في حالات الايواء لدى الأطفال حاملي الاصابة بالمرض في المستشفيات، مفسرة تسجيل حالات لتعكر حالاتهم الصحية بقدرة الفيروس على التحور والتغير بما يغذي خطورته ويقوي سرعة انتشاره.في سياق آخر أكدت المتحدثة،أن السلالة البريطانية مازالت تحتكر ترتيب أكثر السلالات انتشارا بنسبة 42 بالمائة يليها الفيروس في صنفه الأول غير المتحور،مؤكدة في المقابل،ان حصيلة الاصابات بالسلالة الهندية لم تتجاوز الى حد الان 6 حالات.