مدنين : امام تطور الوضع الوبائي بمعتمديتي جرجيس وبن قردان المصنّفة خطيرة اتخاذ اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا

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أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية مدنين المجتمعة اليوم بصفة عاجلة بعد تطور الوضع الوبائي بمعتمديتي جرجيس وبن قردان وتصنيف وزارة الصحة هذه المعتمدية الاخيرة من بين 11 معتمدية ذات خطورة مرتفعة جملة من القرارات الاستثنائية التي سينطلق العمل بها بداية من يوم منتصف هذه الليلة ولمدة 15 يوم مع تقييم متواصل يتحدد على ضوئه مراجعتها او مواصلة العمل بهذه الاجراءات.وتضمنت هذه القرارات منع إقامة الحفلات العامة والخاصة وحفلات الاعراس والتظاهرات الثقافية والرياضية وتوحيد توقيت صلاة الجمعة ومنع انتصاب الاسواق الاسبوعية واليومية وغلق قاعات الافراح والحمامات الى جانب منع مواكب المآتم ومنع استغلال الفضاءات الداخلية المغلقة للمقاهي ومنع الرحلات المنظّمة الثقافية والترفيهية من والى معتمديتي جرجيس وبن قردان.وأقرّت اللجنة مواصلة العمل بمختلف الاجراءات الوقائية الاخرى بكل المعتمديات ومنها فرض حمل الكمامات بالادارات والفضاءات العامة ووسائل النقل وتطبيق البرتوكول الصحي بالمساحات التجارية ودعوة الجهاز الامني لتكثيف الحملات الامنية مع دعوة مكونات المجتمع المدني الى تكثيف الحملات التحسيسية لتوعية المواطن بضرورة التوقي من فيروس كورونا والاقبال على التسجيل للتلقيح ضد هذا الوباء.ولدى تقييمه للوضع الوبائي ذكر المدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي ان الوضع الوبائي رغم انه مطمئن الا انه يبقى غير مريح اذ انه يسير نحو الأخطر اذا ما لم يتم اتخاذ اجراءات استباقية مضيفا التخوف من ارتفاع الحالات المؤكدة في الاسابيع المقبلة وبلوغ نتائج ولايات هي اليوم تشهد وضعا وبائيا خطيرا خاصة وانها ولاية عبور وولاية تقصدها عديد الرحلات التجارية او الترفيهية او رحلات العبور.واشار الى ان الجهة تسجل يوميا منذ اسبوع معدّلا بين 70 و100 حالة واكثرها بمعتمديتي بن قردان وجرجيس ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالجهة الى 15686 بلغت منها نسبة الوفايات 4 فاصل 2 بالمائة فيما بلغت نسبة الحالات الايجابية 14 بالمائة مقابل 40 بالمائة بالمناطق الموبوءة بالبلاد في حين وصلت نسبة حالات الشفاء 76 بالمائة .ولفت الدكتور حمدي الى ان حالات الاصابة بفيروس كورونا تطورت منذ اسبوعين بمعتمديتي جرجيس وبن قردان لتمثل نسبة 70 بالمائة من الحالات المؤكدة لتصل نسبة الحالات لكل مائة الف ساكن الى 147 حالة بمعتمدية بن قردان مقابل 112 حالة لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وذلك خلال الفترة من 7 الى 20 جوان.ونبّه الى التخوّف من ارتفاع الحالات في الاسابيع المقبلة ومن ان تفوق نسبة إشغال أسرّة الاوكسيجين والإنعاش التي تبلغ حاليا نسبة 50 بالمائة كامل طاقتها او طاقتها القصوى داعيا الى ضرورة الحذر والانتباه وتطبيق كل الاجراءات وشروط التوقي مع الاقبال على التسجيل للتلقيح الذي ينطلق بداية من الاسبوع المقبل في اعتماد مراكز الصحة الاساسية للتلقيح .ويذكر ان ولاية مدنين سجلت يوم امس 81 حالة مؤكدة بفيروس كورونا منها 28 حالة في جرجيس و24 في بن قردان .