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الدورة الترشيحية للكرة الشاطئية لأولمبياد طوكيو 2021 - فوز فريقي " ا " و"ب" لمنتخب غانا على نظيريهما التونسيين

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 14:56 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - فاز فريقا منتخب غانا (ا) و(ب) للكرة الطائرة الشاطئية اليوم على فريقي منتخب تونس (ا) و(ب) في اطار ربع نهائي الدورة الترشيحية للكرة الشاطئية لأولمبياد طوكيو 2021

في المباراة الاولـــى فاز منتخب غانا(ا) على تونس (ب)- (واصف القربي وسليم الهاني) 0/2-(16/21-16/21)
وفي المباراة الثــــانية فاز منتخب غانا (ب) على تونس (ا)(نبيل العزوزي آدم المؤدب) 0/2-(10/21-17/21)

وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات الدور ربع النهائي للبطولة الترشيحية
-المغرب - مصر
-رواندا - غامبيا
كينيا - موزمبيق


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