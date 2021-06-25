نابل: انتشال جثث 3 شبان أصيلي ولاية سليانة ماتوا غرقا بشاطئ منزل سالم

وات - تمكن أعوان الحرس البحري بالهوارية بالتعاون مع أعوان الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثث 3 شبان ماتوا غرقا بسواحل منزل سالم بمعتمدية الهوارية، وفق ما ذكره معتمد الهوارية ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث محمد أمين النصراوي في تصريح ل(وات)



وأضاف المصدر ذاته، أن اعمار هؤلاء الشبان لم يتجاوز ال20 سنة، وهم من ولاية سليانة، كانوا على متن حافلة سياحية في اتجاه مدينة الهوارية، واقدموا على السباحة في منطقة صخرية لدى توقف الحافلة لفترة وجيزة





