الجرندي يدعو ألمانيا إلى معاضدة إفريقيا وتونس لتصنيع لقاحات كورونا محليا

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين الخارج، عثمان الجرندي، يوم الخميس ببرلين، خلال لقائه بالوزير الألماني الفيدرالي للتعاون الاقتصادي والتنمية، جارد مولر، ألمانيا إلى دعم المنصة الإفريقية للقاحات، ومعاضدة الدول الإفريقية التي تتوفر بها البنية التحتية والخبرة، على غرار تونس، لتصنيع هذه اللقاحات محليا.وأكد الجرندي، وفق بلاغ إعلامي للخارجية، خلال اللقاء الذي تناول سبل تفعيل التعاون الثنائي من خلال مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي استجدت مع جائحة كورونا، "ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لفائدة القارة الافريقية عموما، وتونس خصوصا".وقد أعرب الوزير الألماني، حسب المصدر ذاته، عن "استعداد بلاده لمساندة هذه المبادرات، ومواصلة دعم تونس في جهودها لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مساندة المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي قصد تدعيم برامج الإصلاح والإنعاش الاقتصادي".يذكر أن وزير الشؤون الخارجية قد شارك يوم الاربعاء في مؤتمر "برلين2" حول ليبيا، والذي خصص أساسا لمناقشة العراقيل التي تعطل تنفيذ خريطة الطريق السياسية في هذا البلد.