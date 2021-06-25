نحو اعتماد مقاييس موضوعية لعقود النشر حفاظا على حقوق الناشرين والمؤلفين

أعرب المشاركون في اليوم الدراسي حول "عقد النشر" الذي انتظم اليوم الخميس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على هامش فعاليات المعرض الوطني للكتاب التونسي عن أملهم في إيجاد صيغة ملائمة لجميع الأطراف المتدخلة في عملية نشر الكتب والمؤلفات تحفظ الحقوق وتوضح الالتزامات المفروضة على كل طرف لتقنين عملية النشر وتوظيفها لخدمة القارئ .ويأتي اليوم الدراسي الذي انتظم ببادرة من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالتعاون مع ادارة الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية، ليسلط الضوء خاصة على الاشكاليات المطروحة في قطاع النشر المرتبطة بالصيغة التعاقدية القائمة بين الناشر والمؤلف ومدى توفرها على الشروط الدنيا التي تحافظ على حقوق الطرفين من ذلك المرجعية القانونية ومختلف الجوانب الشكلية على غرار تاريخ التعاقد وتسجيل الامضاءات والنسبة المائوية المتفق عليها في علاقة بالمرابيح وغيرها من الجوانب الثقافية (المضامين) والتجارية( التوزيع والأرباح ).واعتبر المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة محمد العماري في هذا الصدد انه "آن الاوان لتنظيم قطاع النشر في تونس على مستوى التعاقد بين الناشر والمؤلف لتحديد الواجبات والحقوق المنصوص عليها لكل طرف ".واكد "سعي المؤسسة لاعداد منظومة نسخ لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الناشر والمؤلف بهدف ارساء ما وصفه ب"عقد نشر نموذجي او ربما عقود تضمن حقوق جميع الاطراف" مشيرا الى "اهمية اعتماد المراجع القانونية الموجودة في بلادنا لتقنين عملية التعاقد في مجال النشر".من جانبه اكد مدير عام ادارة الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية كمال البشيني"انفتاح الادارة على كل المبادرات التي من شأنها تنظيم العلاقة بين الناشر والمؤلف بما يضمن حقوق الطرفين المادية والمعنوية " لافتا في هذا الصدد الى "وجوب اعتماد علاقة تعاقدية شفافة وموضوعية بين الناشر والمؤلف تراعى فيها ابجديات التعاقد الشكلية والمادية ".واكد برمجة ادارة الكتاب لسلسلة من الايام الاعلامية مركزيا وجهويا للتعريف ب"عقد النشر" كآلية تعاقدية يمكن أن تضمن حقوق جميع الاطراف المتدخلة في مجال نشر الكتاب اذا ما تم على اساس الشفافية والوضوح وايضا بالرجوع الى المنظومة القانونية الوطنية في المجال ومنها المجلة التجارية ومجلة العقود والالتزامات" وفق قوله.ورفض رئيس الكتاب التونسيين صلاح الدين الحمادي في مداخلته فكرة ارساء "عقد نشر نموذجي" معتبرا ذلك من قبيل تحديد الصلاحيات والحقوق لكلا الطرفين الناشر والمؤلف .وطرح في هذا الصدد جملة من الاشكاليات التي يمكن ان تعترض الناشر كما المؤلف لدى ابرام عقد لا يستجيب الى المواصفات القانونية من ذلك اشكاليات حقوق ما بعد الطبع ومشاكل النشر على الحساب الخاص والمشاكل المطروحة مع هياكل الدولة في علاقة بتمويلها للمؤلفات وتوزيعها.وشدد الحمادي على ان "مسؤولية تنامي اشكاليات النشر هي مسؤولية مشتركة " داعيا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى اعتماد منشور او كراس شروط يبين الاشكاليات التي يمكن ان تطرح في صورة ابرام عقود غير قانونية مثلما يضبط حقوق الناشر والمؤلف بصفة واضحة وشفافة".اما رئيس اتحاد الناشرين التونسيين رياض بن عبد الرزاق فقد أكد في مداخلته على "اهمية ارساء عقد نموذجي بين الناشر والمؤلف يكون نابعا من المرجعية القانونية التونسية والضوابط الاخلاقية والمهنية المتعارف عليها " مشيرا الى ان "الامر يمكن أن ينسحب على عقود نشر وليس عقدا واحدا، مقترحا في هذا الصدد احداث لجنة علمية وتقنية تتولى اعداد نماذج عقود في مجال النشر لتجاوز الاشكاليات المطروحة والحفاظ على حقوق جميع الاطراف المتدخلة في مجالي النشر والتوزيع.