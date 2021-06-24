سمير لحول: حامل السلالة البرازيلية استظهر بتحليل سلبي وتلقّى تلقيحا ضد الفيروس

وات -

كشف سمير لحول مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الخميس في تصريح لـــ(وات)، أن المصاب بالسلالة البرازيلية من فيروس كورونا استظهر حال وصوله إلى ميناء حلق الادي بتحليل سلبي مسلم من السلطات الصحية الايطالية.وأوضح لحول أن المصاب، وهو أصيل معتمدية قصور الساف، استظهر، أيضا، بما يفيد تلقّيه جرعة من تلقيح جونسون (هئا النوع من التلقيح يقتصر على جرعة واحدة خلافا لغيره من التلاقيح) أياما قليلة قبل قدومه إلى أرض الوطن.وأكّد، في هذا السياق، أنه بالرغم من أن التلقيح يمكن أن يرفع حرارة المتلقّي فإن الفريق الطبّي بميناء حلق الوادي ارتأى أخذ عيّنة للاختبار من المواطن المذكور، بعد تسجيل حرارة مرتفعة لديه.وبيّن المتحدث أنه زار المصاب، مساء أمس الثلاثاء، للتوصّل بقائمة مخالطيه، لافتا إلى أنه كان ملتزما بالحجر الصحّي المنزلي إذ ضمّت هذه القائمة زوجته وأبناءه الثلاثة.وبيّن لحول أن فريقا طبّيا تنقّل إلى منزل المعني، صباح اليوم، ورفع العيّنات من المخالطين المذكورين، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل المخبرية ستظهر غدا الجمعة.