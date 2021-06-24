مفتي الجمهورية يدعو التونسيين مجددا لتلقي التلاقيح والأخذ باسباب الوقاية من كورونا

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جدّد مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، اليوم الخميس، نداءه للتونسيين بالمبادرة الى تلقي التلقيح الخاص بالتوقي من وباء كورونا قائلا "لا منجي ولا ملجا لنا الا باخذ اسباب التوقي والعلاج ".واضاف المفتي في بلاغ لديوان الافتاء ان اخذ الادوية والتلاقيح والاحتراز بحمل الكمامة وتكرار غسل اليدين يوميا والحرص على التباعد الجسدي هو "واجب بالدين والعقل"،خصوصا عندما يتعلق الأمر بجائحة مثل جائحة كورونا مضيفا ان تلك الافعال تصبح من قبيل المسؤولية الشرعية التي يحاسب عليها الفرد بين يدي الله .من جهة اخرى اعتبر المفتي ان تسهيل اجتياح العدوى وتعاظمها ، هو"خطيئة كبرى" وقد يكون في ذلك الموت المحقق لكثير من الناس خصوصا ضعفاء المناعة من الكبار والصغار كما هو الحال اليوم .ودعا مفتي الجمهورية الى وقاية النفس والاهل والاجوار وسائر الناس من هذه الجائحة معتبرا ان ما يحدث اليوم من كوارث هو في جانب منه " نتيجة ترتبت عن التراخي وعدم إدراك المسؤولية والتساهل واللامبالاة بنصائح الأطباء" وحث في هذا الاطار عموم التونسيين على اخذ الاحتياطات والتي هي " من قبيل إحياء النفس بل نفوس كثير من الخلق ومن تسبب في قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ".وابرز ضرورة التعاون والتكافل الاجتماعي والى بذل المساعدة في هذه الظروف الصعبة ودعا الله الى رفع هذا البلاء و سائلا اياه التعجيل بالشفاء الى المصابين بكورونا في ولايات القيروان والقصرين وسليانة وسيدي بوزيد وزغوان وسائر ولايات الجمهورية .ووفق آخر تحيين لوزارة الصحة بلغ عدد المصابين بكورونا في تونس منذ مارس 2020 اكثر من 391 الف شخص وبلغ عدد الوفيات 14 الفا و 318 فردا كما سجل مؤخرا ارتفاع في نسبة التحاليل الايجابية اليويمة و في عدد المعتمديات التي سجلت بها معدلات إنتشار عدوى مرتفعة جدّا .يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس عن نتائج التقطيع الجيني الجزئية لعينة من الحالات الايجابية المصابة بالفيروس والذي أفرز عن وجود 6 حالات اصابة بالسلالة الهندية "دلتا".وقد قامت اللجنة العلمية في اجتماعها صباح اليوم بتقييم الوضع الوبائي،وأوصت،بدعم المنظومة الصحية من خلال تكثيف الانتدابات في صفوف الاطارات الطبية وشبه طبية فضلا عن تكثيف الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بالاماكن المتاخمة للمناطق الموبوءة .