الكاف: إقرار الحجر الصحي الشامل بمدينة الكاف

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أعلن والي الكاف ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، مختار النفزي، في أعقاب اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، عن إقرار الحجر الصحي الشامل بمدينة الكاف بمعتمديتها الشرقية والغربية، وذلك لمدة اسبوع بداية من يوم السبت 26 جوان على الساعة الخامسة صباحا.وأضاف أنه تم كذلك إقرار حظر التجوّل من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا واتخاذ كل الإجراءات المصاحبة وذلك بهدف الحد من انتشار الوباء في الجهة لاسيما بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالكاف المدينة التي فاقت فيها نسبة العدوى أكثر من 50 بالمائة من التحاليل المخبرية المجراة على العينات المرفوعة.كما تتضمن الإجراءات غلق المقاهي، والمطاعم، والفضاءات التجارية الكبرى، ومنع التجمعات، والحفلات، وتعليق الصلاة بدور العبادة، وكل الانشطة الجماعية باستثناء الحالات المرخص لها ومنها الامتحانات الوطنية والأنشطة التجارية الصغرى والمؤسسات المالية، إلى جانب غلق مدينة الكاف ومنع الدخول اليها والخروج منها.وستقوم اللجنة، خلال نهاية الأسبوع القادم، بتنظيم اجتماع جديد لتقييم الوضع الوبائي، واتخاذ القرارات المناسبة في ذات الشأن، وفق ما جاء في تصريح الوالي في الغرض.