نهائي كاس تونس - لا تذاكر للبيع والحضور سيشمل قرابة 400 شخصا بين اعضاء وفدي الفريقين ومدعويين رسميين

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ينتظر ان يحضر مقابلة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم ( نسخة المرحوم صالح بن يوسف ) التي ستجمع يوم الاحد بالمركب الرياضي جربة ميدون بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي قرابة 400 شخصا منهم 100 من اعضاء وفدي الفريقين طرفي الدور النهائي (50 لكل فريق) . اما بقية الحضور فمن مدعويين وشخصيات رسمية ورياضية حسب ما علمت مراسلة وكالة "وات " في الجهة.ولن يتم عرض تذاكر للبيع خاصة بالمباراة .وسيقتصر الحضور على اصحاب الدعوات.وافاد مصدر من الجامعة ان كل جميعة من طرفي الدور النهائي ستستفيد من 50 بطاقة دخول (بادج) بما في ذلك اللاعبين والفنيين والاطار الطبي والمسيرين والمرافقين .وسيتم الحرص على الالتزام ببنود التوقي من انتشار فيروس كورونا من خلال ضمان التباعد الجسدي في المدارج ومختلف فضاءات الملعب فضلا عن بقية الاجراءات ذات العلاقة.ونقلت مراسلة وكالة (وات) عن ممثل الجامعة في لجنة التنظيم انه تم تسليم المركب الرياضي للجامعة التونسية لكرة القدم الساهرة على تنظيم الدور النهائي.وسيقام يوم غد الجمعة تنظيم الاجتماع الامني الخاص بالدور النهائي بحضور السلطة الامنية وممثلين عن الجامعة وعن الفريقين ومختلف الجهات ذات العلاقة بالتنظيم.وستنعقد ندوتان صحفيتان لجمعيتي النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يوم السبت باحد نزل جزيرة جربة حسب برنامج التالي-س 11 و30 د - مدرب النادي الافريقي-س12 و15 د - مدرب النادي الصفاقسي