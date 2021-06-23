منوبة: إيقاف نفرين وحجز سجائر بقيمة 53 ألف دينار في محيط مركز توزيع التبغ بقصر السعيد

وات -

تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر، أمس الثلاثاء، من حجز كميات من علب السجائر بقيمة تناهز ال53 ألف دينار، والاحتفاظ بشخصين ضبطت الكمية بسيارتيهما بعد مغادرتهما مقر مركز توزيع السجائر بقصر السعيد التابع للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وفق ما أفاد به مصدر أمني صحفية مكتب "وات" بمنوبة.يأتي ذلك عقب عدم استظهارهما برخص التبغ تحمل اسميهما، وتأكد استعمالهما لتسع رخص دون حضور أصحابها، وذلك قصد بيع علب التبغ خارج مسالك توزيع القانونية والمضاربة والاحتكار.وقد تم حجز السيارتين والاحتفاظ بسائقيها، مع إحالة طرفين من المركز بحالة تقديم، بعد مراجعة النيابة العمومية، وذلك في انتظار إحالتهم على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من أجل تهم مسك بضاعة خارج مسالك التوزيع للاحتكار والمضاربة واستغلال رخص لغير أصحابها والتدليس، ومسك عملة قيمتها اكثر من خمسة آلاف دينار.وتتواصل الأبحاث حول كيفية تزود الطرفين، وأحدهما سبق أن ضبط في ولاية مجاورة بسجائر بقيمة 80 ألف دينار، بهذه الكميات، وبالأطراف التي تورطت في تسهيل تزويدهم بهذه الكميات الهامة، المتمثلة في 12670 علبة سجائر.