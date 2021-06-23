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المهدية/كورونا: تسجيل أول إصابة بالسلالة البرازيلية لدى مواطن كان يعمل بالخارج

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 20:21 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - أفاد سمير لحول، المدير الجهوي للصحة بالمهدية، الأربعاء، في تصريح لـ"وات"، بأنه تأكدت إصابة مواطن أصيل معتمدية قصور الساف بالسلالة البرازيلية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح لحول أن المواطن المذكور عاد إلى أرض الوطن يوم 12 جوان الجاري عبر ميناء حلق الوادي، أين تم الكشف عن إصابته بالفيروس، وتقرر وضعه بالحجر الصحي المنزلي.


وبين، في ذات الإطار، أن التقطيع الجيني للعينة التي رفعت منه، كشفت إصابته بالسلالة البرازيلية، وهي أول حالة تسجل في البلاد.

وقال المتحدث إنه أجرى اتصالا بالمعني وأعلمه بالأمر، وكلفه بضبط قائمة في المخالطين له من الوسطين العائلي والمجتمعي، قبل تنقل فريق طبي لمنزله.

ولفت لحول إلى أن الفريق الطبي المكلف بمتابعة جائحة كورونا بالمهدية سيتنقل صباح غد الخميس، لأخذ العينات من جميع المخالطين، وسيفرض الإجراءات المناسبة، إذا ما اكتشف انتقال العدوى إليهم.

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