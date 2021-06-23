بطولة كرة اليد - مجموعة تفادي النزول - النتائج

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في ما يلي نتائج مقابلات مجموعة تفادي النزول من بطولة القسم الوطني (ا) لكرة اليد التي جرت اليوم .نادي كرة اليد بجندوبة - اولمبيك سليمان 29-37سبورتنغ المكنين - نهضة جمال 28-27الملعب التونسي - النادي البنزرتي 26-261-نهضة جمال 15 نقطة2-سبورتنغ المكنين 13 نقطةاولمبيك سليمان 13 نقطة4-الملعب التونسي 8 نقاط5-النادي البنزرتي 4 نقاط6-نادي كرة اليد بجندوبة صفرالاتحاد التميمي - اتحاد صيادة 26-23نسر طبلبة - النجم الرادسي 31-30نادي منزل حر - هلال مساكن 28-391-نسر طبلبة 19 نقطة2-هلال مساكن 163-الاتحاد التميمي 14شبيبة الشيحية 145-اتحاد صيادة 96-النجم الرادسي 47-نادي منزل حر 2