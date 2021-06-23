بطولة كرة اليد - مجموعة تفادي النزول - النتائج

وات - في ما يلي نتائج مقابلات مجموعة تفادي النزول من بطولة القسم الوطني (ا) لكرة اليد التي جرت اليوم .
المجموعة الاولى ( الجولة الثالثة ايابا)
نادي كرة اليد بجندوبة - اولمبيك سليمان 29-37
سبورتنغ المكنين - نهضة جمال 28-27
الملعب التونسي - النادي البنزرتي 26-26
الترتيب
1-نهضة جمال 15 نقطة
2-سبورتنغ المكنين 13 نقطة
اولمبيك سليمان 13 نقطة
4-الملعب التونسي 8 نقاط
5-النادي البنزرتي 4 نقاط
6-نادي كرة اليد بجندوبة صفر
المجموعة الثانية ( الجولة الخامسة ايابا)
الاتحاد التميمي - اتحاد صيادة 26-23
نسر طبلبة - النجم الرادسي 31-30
نادي منزل حر - هلال مساكن 28-39
الترتيب
1-نسر طبلبة 19 نقطة
2-هلال مساكن 16
3-الاتحاد التميمي 14
شبيبة الشيحية 14
5-اتحاد صيادة 9
6-النجم الرادسي 4
7-نادي منزل حر 2
المجموعة الاولى ( الجولة الثالثة ايابا)
نادي كرة اليد بجندوبة - اولمبيك سليمان 29-37
سبورتنغ المكنين - نهضة جمال 28-27
الملعب التونسي - النادي البنزرتي 26-26
الترتيب
1-نهضة جمال 15 نقطة
2-سبورتنغ المكنين 13 نقطة
اولمبيك سليمان 13 نقطة
4-الملعب التونسي 8 نقاط
5-النادي البنزرتي 4 نقاط
6-نادي كرة اليد بجندوبة صفر
المجموعة الثانية ( الجولة الخامسة ايابا)
الاتحاد التميمي - اتحاد صيادة 26-23
نسر طبلبة - النجم الرادسي 31-30
نادي منزل حر - هلال مساكن 28-39
الترتيب
1-نسر طبلبة 19 نقطة
2-هلال مساكن 16
3-الاتحاد التميمي 14
شبيبة الشيحية 14
5-اتحاد صيادة 9
6-النجم الرادسي 4
7-نادي منزل حر 2
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