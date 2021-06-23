والي تونس يؤكد أن عامل التلقيح قد ساهم في عدم ا ترتفاع نسبة الإصابات في ولاية تونس

أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق أن المؤشرات الوبائية في ولاية تونس لا تقتضي حاليا اتخاذ إجراءات استثنائية، مبينا أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تتابع بشكل يومي المؤشرات الوبائية في كل معتمدية وتتخذ الإجراءات الضرورية حسب تطور الأوضاع.وذكر في تصريح إعلامي على هاش إشرافه اليوم الأربعاء على دورة تكوينية بالعاصمة لفائدة سواق التاكسي الجماعي، أن اللجنة الجهوية عقدت اجتماعها أمس واتخذت قرارا بالإجماع يقضي بتأجيل معرض الصناعات التقليدية بالكرم باعتبار أن المعرض تشارك فيه كل الولايات وأن عدد الحضور سيكون في حدود ال150 الفا وهو ما يعتبر خطرا كبيرا في ظل الوضع الوبائي.وأقر أن الوضع دقيق ولكنه لم يصل الى الحد الذي يفرض اتخاذ إجراءات استثنائية، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة التلاقيح في عدة جهات ساهم في الحد من انتشار العدوى إلى حد كبير ، داعيا إلى الإقبال على التسجيل في منظومة إيفاكس.وذكر بأن حوالي ربع سكان ولاية تونس في حدود 260 ألفا مسجلون في منظومة التلقيح وأن 156 ألفا تلقوا التلقيح ، وأنه بالرغم من دخول البلاد في الموجة الرابعة من الوباء فإن نسق الإصابات يختلف من جهة إلى أخرى ، مما يؤكد أن عامل التلقيح قد ساهم في عدم ا ترتفاع نسبة الإصابات في ولاية تونس. وردا على استفسار بخصوص إمكانية تأجيل مهرجان قرطاج، أوضح بوعلاق أن البرمجة والبرمجة الموازية جاهزة وأن اتخاذ قرار التأجيل أو الإلغاء من مشمولات اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وأن اللجنة الجهوية تنتظر الضوء الأخضر لتنفيذ القرارات .