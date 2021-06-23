دورة ترشيحية للكرة الشاطئية لأولمبياد طوكيو - فوز فريقي المغرب ( "ا " و "ب ") على نظيريهما التونسيين

فاز فريقا منتخب المغرب 'ا' و'ب' للكرة الطائرة الشاطئية على فريقي المنتخب التونسي ( "ا" و"ب") اليوم في اطار الدورة الترشيحية للكرة الشاطئية لأولمبياد طوكيو 2021.في المباراة الاولى فاز المغرب (ا) على المنتخب التونسي(ب) (واصف القربي وسليم الهاني ) بنتيجة 0/2-(13/21-14/21)وفي المباراة الثانية فاز منتخب المغرب (ب) على منتخب تونس (ا)(نبيل العزوزي آدم المؤدب )-1/2-(20/22-21/15-9/15)الخميس 24 جوان اليوم الثالث -(المجموعة الاولى) :المغرب / السودانتونس ( راحة )- اليوم الاول-فوز تونس- أ -(نبيل العزوزي وآدم المؤدب) على السودان (ب)- 0/2-(18/21-16/21)-فوز تونس (ب)- (واصف القربي وسليم الهاني) على السودان (أ)-0/2-(14/21-12/21)