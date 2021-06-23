عرض "لحظة" الراقص لايمان السماوي يومي 26 و27 جوان بقاعة الفن الرابع

تعود الفنانة ايمان السماوي الى خشبة المسرح لتقدم يومي 26 و27 جوان الجاري عرضها الفني الراقص "لحظة" بقاعة الفن الرابع بالعاصمة وهو من انتاج جمعية "الشارع فن" بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي في اطار تمويل برنامج "تفكيك العنف عن طريق الفن".وعرض "لحظة" يختزل سلسلة من ورشات رقص مع الاطفال تتراوج اعمارهم بين 9 و15 سنة بتصور من ايمان السماوي التي "حرصت على نقل عملية ابداعية قائمة اساسا على الاستماع والادراك والتطور في المادة الفنية والفضاء حيث يمكن للطفل العثورعلى مكانه ".وقد تولت ايمان السماوي تصميم الرقصات ضمن عرض "لحظة" بمشاركة عبد اللطيف مهاجر واسماء زروق وايوب مهاجر وجميلة الحيوني ولينا بن جيلاني ونورشان دكومي.اما التوجيه الفني والسينوغرافيا فهو لصبري العتروس والنص لنورشان دكومي فيما تولى الانتاج كل من ميرا حمدي ونور الهدى الغانم والصوت لسامي خياري وفيديو يوسف الشيحاوي.