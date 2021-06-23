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مسيرة بمعتمدية السوق الجديد للمطالبة بإطلاق سراح موقوف بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 16:33 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - شارك اليوم الأربعاء ممثّلون عن عدد من الجمعيات والمجتمع المدني في مسيرة بمعتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح الناشط بالمجتمع المدني سعيد عزيزي بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها تعامل وزارة الداخلية مع شباب سيدي حسين بالعاصمة.

وبيّنت وداد فندولي من جمعية "نحن نستطيع" ان هذه الحركة الاحتجاجية تأتي بعد 3 أيام من إيقاف سعيد عزيزي ناشط بالمجتمع المدني ومعطّل عن العمل على خلفية نقده لما تعرّض إليه أحد شبان سيدي حسين بالعاصمة مؤخرا والاعتداء عليه من قبل أعوان الامن.
وأضافت " إن مثل هذه التصرفات ترجع البلاد الى ما كانت عليه قبل الثورة من قمع للحريات وانتهاكات مادية ومعنوية للأفراد من قبل وزارة الداخلية".

وقد رفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط مدينة السوق الجديد وتوقفت أمام مقرّي الحرس الوطني والمعتمدية شعارات منادية بإطلاق سراح سعيد العزيزي والكف عن قمع وانتهاك الحريات والحفاظ على مكسب الحرية الذي تحقّق بعد الثورة.


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