القيروان: وحدات الحماية المدنية تتدخل في ساعة متأخرة من مساء أمس لنقل عائلة مصابة بالوباء من بينها رضيعة

وات -

تدخلت وحدات الحماية المدنية بالقيروان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لاسعاف عائلة تتكون من 4 افراد اصيبوا بفيروس "كورونا" من بينهم رضيعة وشخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، و تولت نقلهم الى مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم الرزقيوأوضح العميد الرزقي، في تصريح لـ(وات) ، ان العائلة تقطن بمنطقة ريفية نائية من منطقة الرويسات بمعتمدية الشبيكة، وكان افرادها قد توجهوا بنداء عاجل الى الحماية المدنية لاسعافهم بعد تعكر حالتهم الصحية نظرا لعجزهم عن التنقل ليلا بسبب حظر الجولان الساري بالجهة، ولعدم توفر وسائل نقل بالمنطقة.وفي نفس الاطار، أفاد العميد حاتم الرزقي بأن وحدات الحماية المدنية نفذت خلال الاسبوع الاخير 94 تدخلا لاسعاف ونقل عائلات الى الوحدات الاستشفائية بولاية القيروان.ويشار الى ان 48 عونا من الحماية المدنية بولاية القيروان اصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بداية الموجة الاخيرة للجائحة بالجهة.كما تجدر الاشارة الى ان وحدات الحماية المدنية لم يشملها اجراء الاولوية في التمتع بالتلقيح رغم انها تتدخل مباشرة في نقل المرضى المصابين بفيروس "كورونا" ضمن تدخلاتها اليومية عند الحوادث وغيرها.