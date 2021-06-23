صدور الأمر الحكومي المتعلق بنظام القبول والتربصات بقرية اللغات بالرائد الرسمي

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ 22 جوان الجاري الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2021 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغاتوتشتمل قرية اللغات على قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الألمانية، وقسم اللغة الإيطالية، وقسم اللغة الفرنسية، وقسم متعدد اللغاتويمكن للطلبة النظاميين المرسمين بمرحلة الإجازة في نظام "أمد" في اختصاص اللغات الأجنبية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، التسجيل بقرية اللغات كما يقبل بقرية اللغات المترشحون من العموم، والطلبة الأجانبويتم التسجيل بقرية اللغات، باستثناء الطلبة النظاميين، بناء على اختبار للمستوى اللغوي للمترشح ووفقا لبرنامج وروزنامة يضبطهما المجلس العلمي والبيداغوجي وتضبط معاليم التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العاليوتدوم حلقات التدريب اللغوي بالنسبة إلى الطلبة النظاميين أسبوعين على الأقل وتختم بالتحصيل على شهادة تصديق على التربصوتحدد مدة حلقة التكوين بالنسبة إلى العموم حسب المستوى اللغوي للمترشح وفقا لروزنامة يضبطها المجلس العلمي والبيداغوجي في الغرضونص الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2021 على إجبارية المواظبة على حلقات التدريب اللغوي وينجر عن الغياب غير المبرر عن 3 حصص رفت الطالب من قرية اللغات وحرمانه من الحصول على شهادة تصديق على التدريب اللغوي كما ينجر عن عدم احترام الطلبة الأجانب أو العموم للنظام الداخلي لقرية اللغات حرمانهم من شهادة ختم التكوين.