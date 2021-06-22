انطلاق البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم 18 سبتمبر المقبل

قرر المكتب الجامعي لكرة السلة إنطلاق البطولة الوطنية المحترفة لموسم 2021-2022 يوم 18 سبتمبر 2021كما قرر المكتب الجامعي في اجتماعه برئاسة علي البنزرتي عودة بطولة الشبان إنطلاقاً من 27 جوان الجاري وتنظيم نهائي كأس تونس للشبان يوم 17 جويلية المقبل.كما تقرر إنطلاق البطولة الوطنية (كبريات "أ " ) لموسم2021-2022 يوم 16 أكتوبر 2021ومن جهة اخرى ستنطلق استعدادات المنتخب التونسي "كبريات " يوم 11 جويلية 2021 للمشاركة في الترشيحات لنهائيات البطولة الافريقية للسيدات التي ستستضيفها الكامرون في الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر 2021 في قصر الرياضة بياوندي ( الكامرون) بمشاركة 12 منتخبا .ويذكر ان خمسة منتخبات تاهلت مباشرة الى النهائيات الافريقية وهي الكاميرون ، بصفتها المضيفة ، وكذلك منتخبات البلدان التي تحصلت على المراكز الاربعة في الدورة الماضية في عام 2019 وهي نيجيريا (البطل الحالي) والسنغال (المتأهل للنهائي) ومالي ( الثالثة) وموزمبيق (الرابعة) فيما تتراهن بقية المنتخبات على سبعة أماكن من خلال بطولات تأهيلية إقليمية على ان تنتهي الترشيحات بحلول شهر جويلية المقبل حسب ما أكده الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا افريك)