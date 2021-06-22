مدنين : وفد تنسيقية " جربة ولاية " يصف الجلسة التي حضرها اليوم بمقرّ رئاسة الحكومة بالإيجابية

وات -

حضر اليوم وفد عن تنسيقية ملفّ "جربة ولاية" وعدد من ممثلي بعض المنظمات جلسة برئاسة الحكومة حول ملفّ "جربة ولاية "وبعض إشكاليات الجزيرة وصفها الوفد بالايجابية لما لمسوه من ارتياح وتفاعل ايجابي لمستشاري الحكومة مع هذا المطلب وأحقّية الجزيرة بمثل هذا المطلب وفق تصريح رئيس التنسيقية محمد نبيل جميل.واعتبر أن هذا اليوم تاريخي وهو خطوة اولى في اتجاه تحقيق مطلب الارتقاء اداريا بجربة الى ولاية ستعقبها لقاءات ولجنة متابعة لمحضر جلسة تتواصل صياغته بين الطرف الحكومي واطراف من وفد جربة من شانه ان يحدد خارطة طريق ولجان دراسات لبحث الارتقاء تدريجيا بجربة الى ولاية وتحقيق حلم أبناء الجزيرة، حسب قوله.وأضاف أن الجلسة مثّلت فرصة متميزة لطرح مختلف مشاكل جزيرة جربة والبحث عن الحلول الممكنة لها وخاصة الملف البيئي والارتقاء بكل الخدمات الادارية في اتجاه تقريبها وتحسينها وهو ما سيضمن بمحضر الجلسة.ويذكر ان هذه الجلسة تأجّلت في عدة مناسبات ما خلق حالة من الاستياء في صفوف المدافعين عن ملف "جربة ولاية" ومكونات المجتمع المدني ليتقرّرمع كل تأخير تنفيذ إضراب عام بالجزيرة اخرها كان مبرمجا ليوم 24 جوان.