طبعة جديدة للدليل المتعلق بالسجون تقدم المزيد من الإجابات حول وضعية المساجين في تونس وحقوقهم وواجباتهم

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تم اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، الإعلان عن إصدار الطبعة الثانية ل "الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون في تونس"، الذي أعدته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالإشتراك مع وزارة العدل، وبدعم مالي وفني من مجلس أوروبا في مرحلة أولى، ثم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.وبين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، لدى افتتاحه الندوة، أن التعجيل بطرح الطبعة الثانية للدليل، رغم عدم نفاذ مخزون الطبعة الأولى، يعود لعدة اعتبارات، من بينها مواكبة إعادة هيكلة الإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، التي أصبحت هيئة عامة منذ فيفري 2020، وكذلك بسبب تحيين القواعد الأوروبية المتعلقة بالسجون التي تمت مراجعتها منذ جويلية 2020 .وقال في هذا الصدد، "لقد حاولنا في هذه النسخة طرح المزيد من الأسئلة المتعلقة بوضعيات المودعين بالسجون في محاولة للإحاطة بمعيشهم ومشاغلهم، ولذلك توسعنا في طرح الأسئلة وفي الإجابة عنها، وأضفنا 66 سؤالا ليصبح مجمل الأسئلة التي حوتها هذه الطبعة 516 سؤالا موزعة على أربعة أجزاء و23 بابا، يتعلق كل منها بمرحلة من المراحل التي يمر بها المودع بالسجون".وصرح بأن فكرة إعداد دليل للسجين وكتاب دليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون، تعود إلى سنة 2018 استئناسا بتجربة "دليل السجون" الذي أعده المرصد العالمي للسجون بفرنسا سنة 1996، وأن الهيئة حرصت على أن يكن الإشراف على هذا العمل في تونس مزدوجا بالشراكة مع وزارة العدل، خلافا لما هو معمول به في بعض التجارب المقارنة حيث يكون العمل أحاديا.وأضاف أن فريق الخبراء التونسيين الذي قام بالصياغة بدعم من فريق أممي، التزم بالموضوعية وعمق التحليل، مع اعتماد المراوحة في إبراز الأحكام والمعايير التي أقرتها القوانين الوطنية من جهة، والمعايير التي نصت عليها القواعد الدولية من جهة أخرى، والارتكاز على مقاربة مقارنة تنطلق من واقع السجون في تونس تشريعا وتنظيما وممارسة شائعة، ومقارنته بالمعايير الأوروبية وبما أقرته القواعد الأممية.من جهتها، أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أن هذا الكتاب ليس مجرد مرجع نظري، بل هو دليل تم إعداده في إطار التجربة التونسية وواقع المؤسسة السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية، مبرزة حرص الوزارة على أن يكون هذا الدليل وسيلة لإنارة السبيل حول المنظومة السجنية، من خلال تقديم مبسط وسلس موجه لكل من يهتم بهذا الشأن من مختصين وغير مختصين.وذكّرت بانضمام الدولة التونسية إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وهي حريصة على التقدم في تكريس مختلف الالتزامات والتعهدات المحمولة عليها.أما رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل إلياس زلاق، فقد اعتبر أن الاستثمار في إصلاح المنظومة السجنية هو مشروع مجتمعي يساهم في استقرار الأمن الاجتماعي والتقليص من نسب العود، ويندرج في إطار أنسنة العقوبة التي نص عليها دستور 2014، مؤكدا الحرص على استكمال توزيع دليل السجين الموجه للمودعين بالسجون وللعاملين فيها في كافة المؤسسات السجنية، لا سيما وأن نسبة التوزيع لم تتجاوز 20 بالمائة من عدد المؤسسات.وتحدث رئيس هيئة إعداد الكتاب الدليل إبراهيم الوسلاتي، عن الصعوبات التي رافقت عملية الصياغة وخلال الفترة السابقة لها، والمتثملة بالخصوص في غياب مادة مؤثثة لهذا الإطار بالكامل أو على الأقل لجانب هام منه ، موضحا أن تنظيم وضعية السجين في تونس على المستوى التشريعي ترتكز على قانون وحيد وهو القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، الذي ينظم ظروف الإقامة بالسجن ومساعدة السجين على الإندماج.وأضاف أن هذا القانون مصاغ بطريقة يغلب عليها التعميم، كما أن الفصل الثاني منه ينص على إصدار قانون أساسي للمؤسسة السجنية وهو ما لم يتم إعداده رغم مضي 20 سنة، مبينا أن " تلكؤ المشرع خلق فراغا، مما دفع بالمؤسسة السجنية الى مسايرة الأوضاع بناء على مقررات إدارية"، وهو ما اضطر فريق الصياغة للبحث عن كل الأوامر والمقررات الإدارية التي اضطرت المؤسسة السجنية لاتخاذها لتأطير مختلف الوضعيات التي لم يتعرض لها القانون.واعتبرت مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، أن هذا الدليل سيكون له تأثير كبير على واقع حقوق الإنسان في تونس وعلى وضعية المودعين في السجون وضمان التعامل معهم وفق المعايير الدولية.وذكّرت بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي من بين 8 هيئات تحظى بدعم أوروبي ضمن برنامج لدعم الهيئات المستقلة في تونس بما قيمته 5 مليون أورو، منوهة بالعمل الهام الذي تقوم به هذه الهياكل لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز دعائم الديمقراطية الناشئة في تونس بعد الثورة.يجدر التذكير، بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كانت أصدرت في 10 ديسمبر 2019 دليلا مبسطا للسجين يتضمن أغلب المعطيات حول حقوقه وواجباته، إلى جانب إصدار الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون الذي تم اليوم تقديم طبعته الثانية، والتي احتوت على المزيد من المعطيات حول مختلف وضعيات المودعين بالسجون وأجابت على مختلف الاستفسارات الممكن طرحها حول هذا الموضوع.